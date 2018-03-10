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Где 19 января можно будет безопасно окунуться в прорубь в Днепре, а также как правильно это сделать, прокомментировали в эфире "ГС" пресс-секретарь КП "Плесо" Евгений Кобан и кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.