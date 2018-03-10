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    КП "Плесо"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Жара в Киеве
    Власти Киева прокомментировали ситуацию с цветением воды в Днепре
    02:20 02.07.2017
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    Генеральный директор КП "Плесо" Денис Пикалов в эфире "ГС" рассказал, насколько безопасно купаться в крупнейшей реке Украины.
    Пляжи в Киеве. Архивное фото
    Киевские пляжи впервые протестируют европейские стандарты – Пикалов
    05:58 18.03.2017
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    Гендиректор коммунального предприятия "Плесо" Денис Пикалов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что пляжи с европейским сервисов в Украине ранее были только гостиничные, но не общественные.
    Крещение на Днепре в Киеве
    Крещенские купания: где и как окунуться с пользой и радостью
    07:10 19.01.2017
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    Где 19 января можно будет безопасно окунуться в прорубь в Днепре, а также как правильно это сделать, прокомментировали в эфире "ГС" пресс-секретарь КП "Плесо" Евгений Кобан и кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.
    Крыса
    Половина заболевших лептоспирозом в Киеве заразились от собак и грызунов - КП "Плесо"
    13:07 13.08.2015
    375Аномальная жара в Украине
    Директор коммунального предприятия рассказал, что официально подтвержден только один случай заражения лептоспирозом на пляжах Киева. Риск заразиться опасной инфекцией существует не только возле водоемов.
    Лето в Украине
    КП "Плесо": лептоспироза в киевском озере Вербное нет
    13:13 05.08.2015
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    Работники коммунального предприятия взяли необходимые пробы и анализы в проблемном озере. В апреле и октябре санэпидемиологи контролируют там популяцию крыс, чтобы не допустить распространения заболевания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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