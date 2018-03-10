Где 19 января можно будет безопасно окунуться в прорубь в Днепре, а также как правильно это сделать, прокомментировали в эфире "ГС" пресс-секретарь КП "Плесо" Евгений Кобан и кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко.
Директор коммунального предприятия рассказал, что официально подтвержден только один случай заражения лептоспирозом на пляжах Киева. Риск заразиться опасной инфекцией существует не только возле водоемов.
Работники коммунального предприятия взяли необходимые пробы и анализы в проблемном озере. В апреле и октябре санэпидемиологи контролируют там популяцию крыс, чтобы не допустить распространения заболевания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".