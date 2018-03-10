По информации СМИ, несколько активистов провели акцию на пляже Запорожья, где священники УПЦ проводили обряд Крещения, так они напомнили о конфликте по поводу отпевания погибшего ребенка в одном из храмов города.
Акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.
В Санкт-Петербурге члены партии "Другая Россия" забросали здание украинского консульства костями. По данным СМИ, участники акции выступили против политики власти в Украине, в частности по вопросам определения статуса ДНР и ЛНР.
Согласно белорусскому закону о госслужбе от 2003 года, госслужащим запрещено принимать подарки или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий.
Люди вышли на улицу с плакатами "Недостаток легальных абортов убивает", "Нам нужны врачи, а не полицейские", участники акции скандируют слоганы "Хотим любить, а не умирать" и "Правительство - не беременность, от него можно избавиться".
Массовые беспорядки и высокий уровень насилия на улицах Парижа в четверг, 15 сентября, были достаточно неожиданными, сообщил в эфире "ГС" спецкор Дмитрий Бошманн. Для активного протеста не было конкретных причин, многие вышли на митинг просто по инерции.
Украинцы готовы к масштабным социальным протестам, но им пока не хватает лидеров, независимых площадок и медиаподдержки, в то же время, политики используют протестные настроения населения для шантажа оппонентов, отмечает политолог Руслан Бортник.
В Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась акция с требованием к украинским властям приложить усилия для возвращения на родину народного депутата Надежды Савченко, приговоренной к тюремному заключению в Российской Федерации.
Согласно информации, жители пытались спровоцировать конфликт и вели себя вызывающе по отношению к правоохранителям. Граждане угрожали пограничникам физической расправой, обвиняли в преследованиях "невинных" жителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.
Акция протеста прошла около украинского посольства в Москве. В Леонтьевском переулке собрались около 150 человек с российскими флагами, они прошли колонной по переулку, затем остановились напротив здания посольства.
В центре Киева, на Майдане Незалежности, прошла акция в поддержку Надежды Савченко. В акции приняли участие свыше тысячи человек. Участники акции с плакатами требовали немедленного освобождения Надежды.
По всей Украине с вечера субботы проходят акции протеста активистов "Правого сектора" с требованием отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова и арестовать тех, кто виновен в вооруженном инциденте в Мукачево.
В Санкт-Петербурге члены партии "Другая Россия" забросали здание украинского консульства костями. По данным СМИ, участники акции выступили против политики власти в Украине, в частности по вопросам определения статуса ДНР и ЛНР.
В Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась акция с требованием к украинским властям приложить усилия для возвращения на родину народного депутата Надежды Савченко, приговоренной к тюремному заключению в Российской Федерации.
В Киеве пожарные устроили акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они потребовали замены устаревшей техники и повышения заработной платы. Некоторые участники митинга в знак протеста сожгли свою форму.