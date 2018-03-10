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    акции протеста

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
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    В Киеве прошел марш за права человека
    Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве 
    17:43 08.03.2018
    775
    В Киеве прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия. "Цветы — клумбам, права — женщинам!"
    На активисток женского марша напали неизвестные
    В Киеве напали на манифестанток марша "Хватит терпеть!"
    17:10 08.03.2018
    683
    По информации организатора акции Елены Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция. В результате нападения пострадали как минимум 5 человек.
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ
    Хроника 26 февраля: Украина в Совете ООН, нападение на консульство РФ
    09:27 27.02.2018
    1066
    Накануне в Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах хакера, в Одессе радикалы облили краской консульство России, а в Днепре в СИЗО покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО.
    Майдан накануне юбилея революции
    Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"
    13:15 21.02.2018
    2524Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Блоггеры и полититологи прокомментировали отсутствие за четыре года конкретных результатов по расследованию расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
    В Запорожье активисты принесли детские игрушки на городской пляж
    Несколько запорожцев принесли детские игрушки на пляж во время Крещения
    14:47 19.01.2018
    273Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    По информации СМИ, несколько активистов провели акцию на пляже Запорожья, где священники УПЦ проводили обряд Крещения, так они напомнили о конфликте по поводу отпевания погибшего ребенка в одном из храмов города.
    Снос зданий в Баку
    Баку может охватить волна массовых акций из-за сноса домов
    16:21 04.01.2018
    402
    Тема сноса домов в Баку стала болезненной для многих жителей города. По мнению экспертов, акции протеста, проводимые жильцами сносимых домов, могут вылиться в нечто серьезное и масштабное.
    Митингующие под Верховной Радой
    Майдан Саакашвили, день третий: и прольется кровь
    16:10 19.10.2017
    72Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Организаторы акции протеста у стен Верховной Рады предполагают, что власть намерена обмануть митингующих, максимально затягивая процесс выполнения их требований, одновременно провоцируя столкновения.
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка" 
    04:42 26.02.2017
    401Уход российских банков из Украины
    Акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.
    Забрасывание костями консульства Украины в Санкт-Петербурге. Видео
    Забрасывание костями консульства Украины в Санкт-Петербурге 
    04:20 06.11.2016
    395
    В Санкт-Петербурге члены партии "Другая Россия" забросали здание украинского консульства костями. По данным СМИ, участники акции выступили против политики власти в Украине, в частности по вопросам определения статуса ДНР и ЛНР.
    Акция против концерта Потапа и Насти Каменских в Хмельницком
    Акция против Потапа и Насти: дымовые шашки и кровь вместо концерта 
    16:18 22.10.2016
    1989Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Хмельницком отменили концерт Потапа и Насти Каменских после того, как националисты начали бросать дымовые шашки, разливать в фойе заведения кровь и драться с полицией.
    Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин с флагом России (на дальнем плане в центре) во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Фомочкин не знает, примет ли подаренную ему квартиру в Москве
    01:43 04.10.2016
    158Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно белорусскому закону о госслужбе от 2003 года, госслужащим запрещено принимать подарки или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий.
    Польский флаг
    В Польше массово протестуют против ужесточения законодательства об абортах
    21:49 01.10.2016
    71
    Люди вышли на улицу с плакатами "Недостаток легальных абортов убивает", "Нам нужны врачи, а не полицейские", участники акции скандируют слоганы "Хотим любить, а не умирать" и "Правительство - не беременность, от него можно избавиться".
    Полиция Франции во время столкновений на демонстрациях против спорных трудовых реформ правительства Франции в Париже
    Спецкор: протесты во Франции агрессивны, но не ясно, чем они вызваны
    15:44 17.09.2016
    414
    Массовые беспорядки и высокий уровень насилия на улицах Парижа в четверг, 15 сентября, были достаточно неожиданными, сообщил в эфире "ГС" спецкор Дмитрий Бошманн. Для активного протеста не было конкретных причин, многие вышли на митинг просто по инерции.
    Протесты в Кишиневе
    Полиция Молдавии заявила о провокациях на протестах в Кишиневе
    19:09 27.08.2016
    395
    Согласно информации, для обеспечения общественного порядка центральные улицы Кишинева патрулируют усиленные наряды полиции. Правоохранительные органы продолжат мониторинг ситуации.
    Возмущенные новыми тарифами одесситы вышли на протест
    Баста! В Украине накопилась огромная социальная база для протестов - Бортник
    16:04 09.07.2016
    7114Тарифные протесты.
    Украинцы готовы к масштабным социальным протестам, но им пока не хватает лидеров, независимых площадок и медиаподдержки, в то же время, политики используют протестные настроения населения для шантажа оппонентов, отмечает политолог Руслан Бортник.
    Тысячи людей в Брюсселе вышли на марш против терроризма. Видео
    Тысячи людей в Брюсселе вышли на марш против терроризма 
    00:12 18.04.2016
    850Стрельба в немецком кинотеатре
    Более семи тысяч человек почтили память погибших в терактах 22 марта в Брюсселе в ходе "Марша против террора и ненависти".
    Акция в поддержку Надежды Савченко на Майдане Незалежности. Видео
    Акция в поддержку Надежды Савченко на Майдане Незалежности 
    23:25 17.04.2016
    157Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась акция с требованием к украинским властям приложить усилия для возвращения на родину народного депутата Надежды Савченко, приговоренной к тюремному заключению в Российской Федерации.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    В Закарпатской области местные жители стали на защиту контрабандистов
    16:01 17.04.2016
    953Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации, жители пытались спровоцировать конфликт и вели себя вызывающе по отношению к правоохранителям. Граждане угрожали пограничникам физической расправой, обвиняли в преследованиях "невинных" жителей.
    Чернобыльцы перекрыли трассу в Полтавской области
    "Чернобыльцы" перекрыли трассу в Полтавской области, требуя пенсий
    13:20 12.04.2016
    1008Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По данным Национальной полиции, порядка 50 человек перекрыли движение автотранспорта на 211-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский в селе Войниха.
    Банковая после акции протеста возле АП
    Банковая после акции протеста возле АП 
    09:03 09.04.2016
    1185Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    После окончания акции протеста, где демонстранты жгли принесенные с собой автомобильные покрышки, за Банковую взялись коммунальщики, которым пришлось убирать последствия пикета.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Майдан накануне юбилея революции
    Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"
    13:15 21.02.2018
    2524
    Блоггеры и полититологи прокомментировали отсутствие за четыре года конкретных результатов по расследованию расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ
    Хроника 26 февраля: Украина в Совете ООН, нападение на консульство РФ
    09:27 27.02.2018
    1066
    Накануне в Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах хакера, в Одессе радикалы облили краской консульство России, а в Днепре в СИЗО покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО.
    В Киеве прошел марш за права человека
    Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве 
    17:43 08.03.2018
    775
    В Киеве прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия. "Цветы — клумбам, права — женщинам!"
    На активисток женского марша напали неизвестные
    В Киеве напали на манифестанток марша "Хватит терпеть!"
    17:10 08.03.2018
    683
    По информации организатора акции Елены Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция. В результате нападения пострадали как минимум 5 человек.
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