В полиции рассказали о протестах украинцев в день выборов президента РФ

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Массовые акции в Украине, прошедшие в воскресенье, прошли без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня, 18 марта, в нескольких областных центрах и в Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе — у дипломатических учреждений РФ с целью недопущения выборов президента этой страны. На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента 18 марта. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье провели митинги в Киеве и Харькове с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

Между тем, сообщается, что полиция задержала двух участников акции на Майдане за демонтаж конструкций с украинской символикой.

"По призыву спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", — отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам начальника полиции Киева, все эти действия правоохранители должным образом зафиксировали. Двух активных участников доставили в управление полиции.

В то же время руководитель столичных правоохранителей отметил, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений правопорядка.

Национальная полиция Украины Демонтаж конструкций с украинской символикой на Майдане

"Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. К управлению полиции доставили двух активных участников", — отмечается в сообщении.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 ("Самоуправство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с голосованием россиян на выборах президента РФ на территории Украины, заявив, что Киев совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал их участию.