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    ГУ НП в Киеве

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    В Киеве злоумышленник бросил неизвестный взрывной предмет на территорию управления полиции
    В Киеве на территорию полицейского участка бросили взрывчатку
    13:03 14.05.2016
    525Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщается, происшествие случилось на ул. Герцена в Шевченковском районе столицы. Полицейские, которые находились в здании, услышали звук, похожий на взрыв петарды.
    В Киеве с девятого этажа выпал известный политолог
    Падение политолога из многоэтажки квалифицировали как умышленное убийство
    19:36 24.04.2016
    6605Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации, около 14:00 в Соломенское управление поступило сообщение о том, что с высоты 9-этажного дома на улице Михаила Донца выпал человек. По предварительной информации, он выпал из технического этажа жилого дома.
    Украинский полицейский. Архивное фото
    В Киеве за день "заминировали" два торговых центра
    19:12 20.03.2016
    199Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщается, неизвестный сообщил о наличии взрывчатки в ТРЦ по улице Борщаговская. В течение часа после первого звонка поступило второе анонимное сообщение о заминировании ТРЦ по улице Гетмана.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Под Киевом избили и ограбили экс-министра транспорта Украины
    19:38 21.02.2016
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    Согласно информации, четверо неизвестных мужчин ворвались в дом экс-министра, избили его, повалили на пол его жену, после чего заставили владельца имения отдать им ключ от сейфа, из которого похитили около 100 тыс. грн.
    Полиция задержала подозреваемого в нападении на офис 17 канала
    Полиция задержала подозреваемого в нападении на офис "17 канала"
    18:06 21.02.2016
    477Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Полиция подозревает в нападении на офис канала более десятка человек. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "грабеж" и "незаконное обращение с оружием".
    В Киеве почтили память погибших на Евромайдане
    Активисты перекрыли дорогу в центре Киева - полиция
    15:19 20.02.2016
    1030Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации, сотрудники полиции, другие правоохранители из регионов и добровольческих батальонов прикладывают максимум усилий, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации и происшествия.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Киеве задержали серийного насильника
    18:00 23.01.2016
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    Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, за совершение преступления правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Уже доказана его причастность к трем изнасилованиям.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Киевской области бывший участник АТО взорвал себя гранатой
    17:41 10.01.2016
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    Как сообщается, за мгновение до смерти мужчина разговаривал с бывшей женой, которая недавно развелась с ним. Он сообщил женщине, что собирается покончить жизнь самоубийством, после чего она услышала взрыв.
    ДТП на Левобережной в Киеве
    В результате аварии на станции "Левобережная" погибла женщина - полиция
    17:30 09.01.2016
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    Следственно-оперативная группа обработала место ДТП. Материалы зарегистрированы. В настоящее время решается вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований по статье 286 УК.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В полиции рассказали подробности гибели военного на Трухановом острове
    19:33 06.12.2015
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    По информации главы столичной полиции Александра Терещука, мужчина воевал в Донбассе. Было начато уголовное производство по факту убийства. Проводится расследование. Происхождение гранаты пока неизвестно.
    Машина полицейских. Архивное фото
    В Киеве на Трухановом острове погиб военный
    16:10 06.12.2015
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    Как сообщается, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Правоохранители тщательно осматривают прилегающую территорию и выясняют обстоятельства происшествия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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