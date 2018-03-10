Согласно информации, около 14:00 в Соломенское управление поступило сообщение о том, что с высоты 9-этажного дома на улице Михаила Донца выпал человек. По предварительной информации, он выпал из технического этажа жилого дома.
Согласно информации, четверо неизвестных мужчин ворвались в дом экс-министра, избили его, повалили на пол его жену, после чего заставили владельца имения отдать им ключ от сейфа, из которого похитили около 100 тыс. грн.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, за совершение преступления правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Уже доказана его причастность к трем изнасилованиям.
Как сообщается, за мгновение до смерти мужчина разговаривал с бывшей женой, которая недавно развелась с ним. Он сообщил женщине, что собирается покончить жизнь самоубийством, после чего она услышала взрыв.
По информации главы столичной полиции Александра Терещука, мужчина воевал в Донбассе. Было начато уголовное производство по факту убийства. Проводится расследование. Происхождение гранаты пока неизвестно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".