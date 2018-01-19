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    Несколько запорожцев принесли детские игрушки на пляж во время Крещения

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (29)

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    По информации СМИ, несколько активистов провели акцию на пляже Запорожья, где священники УПЦ проводили обряд Крещения, так они напомнили о конфликте по поводу отпевания погибшего ребенка в одном из храмов города.
    В Запорожье активисты принесли детские игрушки на городской пляж
    061.ua

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Несколько жителей Запорожья принесли детские игрушки на Центральный пляж, где священники УПЦ проводили обряд Крещения, сообщает сайт 061.

    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
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    "В Запорожье отмечают Крещение. Горожане принесли детские игрушки на Центральный пляж, где обряд проводит Московский патриархат. Так они напомнили церковникам о недавней трагедии, когда священник отказался отпевать погибшего ребенка", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской Православной Церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех Православных Церквях мира.

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