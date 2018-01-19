Несколько запорожцев принесли детские игрушки на пляж во время Крещения

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Несколько жителей Запорожья принесли детские игрушки на Центральный пляж, где священники УПЦ проводили обряд Крещения, сообщает сайт 061.

"В Запорожье отмечают Крещение. Горожане принесли детские игрушки на Центральный пляж, где обряд проводит Московский патриархат. Так они напомнили церковникам о недавней трагедии, когда священник отказался отпевать погибшего ребенка", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской Православной Церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех Православных Церквях мира.