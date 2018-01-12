Отец ребенка, которого отказались отпевать в Запорожье, рассказал об инциденте

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Папа двухлетнего мальчика, которого в Запорожье отказался отпевать священник УПЦ МП, Роман Полищук поделился подробностями инцидента. Его рассказ опубликовала газета "Факты".

Фото из открытых источников Погибший в Запорожье мальчик

"Как потом рассказала жена, священник спросил у нее, крещен ли ребенок. Жена ответила, что крещен. Священник спросил, есть ли свидетельство о крещении. Жена принесла. Когда священник увидел, в каком храме был крещен наш сын, он захлопнул книжечку и сказал: "Нет. Ваш ребенок не крещен". Жена опешила: как это? Священник не стал подробно ничего объяснять. Сказал только, что церковь, в которой мы крестили Женю — это "лжецерковь", "самозванцы". У жены началась истерика. Она в слезах упала на колени, просила священника не уходить… Но он развернулся и ушел. На глазах у десятков людей, которые пришли попрощаться с нашим сыном. Говорят, священник может помочь вылечить душевную боль. В нашем случае все было наоборот — этот человек нашу боль только приумножил", — сообщил убитый горем мужчина

По его словам, он еле сдержался, чтобы не ударить священника.

"Когда он вышел из подъезда, я как раз подъехал к дому. Я вез тело сына в машине ритуальной службы. Заметив автомобиль, священник остановился и сказал водителю: "Я ухожу. Пусть едет кто-то другой". Мне к тому времени уже позвонила рыдающая жена, и я с трудом мог сдерживать эмоции. Выскочил из машины, начал кричать… Я его не бил. Хотя, скажу честно, очень хотелось", — объяснил мужчина.

Напомним, в Запорожье трагически погиб маленький мальчик 31 декабря. Когда он выходил вместе с отцом на лицу из парадного, на него упал самоубийца-сосед.