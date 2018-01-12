наверх
12.01.201814:00
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Общество

    Отец ребенка, которого отказались отпевать в Запорожье, рассказал об инциденте

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (10)

    (обновлено: )100619
    По словам отца погибшего трагически мальчика, ему хотелось ударить священника после того, как тот отказался отпевать ребенка. Мужчина заявил, что представитель церкви только приумножил боль своим поступком.
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Фото Depo

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Папа двухлетнего мальчика, которого в Запорожье отказался отпевать священник УПЦ МП, Роман Полищук поделился подробностями инцидента. Его рассказ опубликовала газета "Факты".

    Фото из открытых источников
    Погибший в Запорожье мальчик

    "Как потом рассказала жена, священник спросил у нее, крещен ли ребенок. Жена ответила, что крещен. Священник спросил, есть ли свидетельство о крещении. Жена принесла. Когда священник увидел, в каком храме был крещен наш сын, он захлопнул книжечку и сказал: "Нет. Ваш ребенок не крещен". Жена опешила: как это? Священник не стал подробно ничего объяснять. Сказал только, что церковь, в которой мы крестили Женю — это "лжецерковь", "самозванцы". У жены началась истерика. Она в слезах упала на колени, просила священника не уходить… Но он развернулся и ушел. На глазах у десятков людей, которые пришли попрощаться с нашим сыном. Говорят, священник может помочь вылечить душевную боль. В нашем случае все было наоборот — этот человек нашу боль только приумножил", — сообщил убитый горем мужчина

    По его словам, он еле сдержался, чтобы не ударить священника.

    "Когда он вышел из подъезда, я как раз подъехал к дому. Я вез тело сына в машине ритуальной службы. Заметив автомобиль, священник остановился и сказал водителю: "Я ухожу. Пусть едет кто-то другой". Мне к тому времени уже позвонила рыдающая жена, и я с трудом мог сдерживать эмоции. Выскочил из машины, начал кричать… Я его не бил. Хотя, скажу честно, очень хотелось", — объяснил мужчина.

    Напомним, в Запорожье трагически погиб маленький мальчик 31 декабря. Когда он выходил вместе с отцом на лицу из парадного, на него упал самоубийца-сосед.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Обмен валют
    Курс гривны летит в пропасть