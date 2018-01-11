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    Общество

    Возбуждено дело против священника, отказавшегося отпевать погибшего мальчика

    (обновлено: )409117
    Прокуратура Запорожской области видит в действиях священников "действия, направленные на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".
    Акция националистов под храмами и церквями УПЦ МП в Луцке
    volyn24.com

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями", сообщается на сайте прокуратуры Запорожской области в четверг. 

    Акция националистов под храмами и церквями УПЦ МП в Луцке
    volyn24.com
    Националисты в Луцке "навестили" храмы УПЦ МП

    "Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", — говорится в сообщении прокуратуры.

    Кроме того, прокуратура видит нарушения закона и в других действиях и высказываниях священников: "Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства, осуждается проведения антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине".

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    Ранее в Запорожье разгорелся скандал вокруг решения священника, который отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за того, что ребенок был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата. После этого националистические организации провели ряд акций возле храмов УПЦ МП: они вывешивали на заборы детские игрушки и обклеивали церкви листовками.

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