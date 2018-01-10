Обклеенные храмы в центре Одессы: в УПЦ сообщили подробности

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы УПЦ МП в центре Одессы неизвестных, которые расклеивали листовки и оскорбляли прихожан.

Ранее сообщалось, что группа активистов в Одессе наклеила на двери православных храмов, относящихся к Московскому патриархату, наклейки с дорожным знаком 1.39 "Аварийно опасный участок" и расстоянием до столицы РФ Москвы.

"Группа примерно из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов. На требования священнослужителей работников и прихожан храмов прекратить кощунство и хулиганские действия молодчики выкрикивали агрессивные оскорбления. При решительных действиях одного из священников, содравшего наклеенное, радикалы попытались договориться с ним о возможности окончить съемку акции, мотивируя, что им нужно снять видеоотчет. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан хулиганов прогнали от храмов", — сообщила епархиальная пресс-служба.

Согласно заявлению Одесской епархии, верующие расценивают эту акцию как оскорбление веры. В епархии призывают правоохранительные органы одесского региона не только дать соответствующую оценку совершенному надругательству над святынями, "но и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем". В пресс-службе уточняют, что инцидент произошел в храмах в центре Одессы. Также в епархии опубликовали видео инцидента.

В епархии рассказали РИА Новости, что на листовках, которые активисты пытались наклеить на храм, была надпись "Осторожно, Московский патриархат!". "Они предлагали деньги священнику, мешавшему проведению их акции, чтобы тот разрешил расклеить листовки на храме, снять это на камеру и уйти. Как только священник ответил отказом, в его адрес посыпались угрозы, в том числе нецензурная брань", — рассказали в епархии.

По словам представителя епархии, это была "абсолютно проплаченная акция, направленная на то, чтобы нарушить мир в городе и дестабилизировать ситуацию, в том числе на религиозной почве".

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В понедельник, 8 января, несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. По словам активистов, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

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Напомним, скандал разгорелся в Запорожье, где священник УПЦ отказался отпевать двухлетнего ребенка.