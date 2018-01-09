Блокада Лавры. Украину ждет новая, священная война?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Накалять ситуацию вокруг Украинской православной церкви ее противники начали еще за несколько дней до Рождества.

Куклы как повод

Скандал разгорелся в Запорожье, где священник УПЦ отказался отпевать двухлетнего ребенка. Оставив за скобками каноническую сторону вопроса, не позволявшую священнослужителю проводить отпевание мальчика, крещенного в "Киевском патриархате", патриоты разнесли по соцсетям клич о бойкотировании церкви "агрессора". Оппоненты призвали общественность бросить всю подготовку к рождественскому Святвечеру и принести под храмы УПЦ куклы и конфеты. Видимо, в знак протеста и крайней скорби по ребенку, которого отказались отпевать "кровожадные агенты ФСБ в рясах".

С удовольствием подхватили идею провластные СМИ. В канун Рождества возле Киево-Печерской лавры можно было увидеть сразу несколько съемочных групп, которые при входе в монастырь во всех ракурсах снимали двух игрушечных кукол. Учитывая, что людей вокруг не наблюдалось, можно предположить, что ради яркого сюжета телевизионщики сами принесли игрушки под Лавру.

"Нет московской агентуре"

Но, по всей видимости, кому-то этого показалось мало. Уже на следующий день после Рождества к монастырю с акцией протеста пришли молодчики из националистической группировки С-14. Заблокировав въезд на территорию Киево-Печерской лавры, националисты заявили что в ней находится штаб сепаратистов и ФСБ-шников. Который к тому же отказывается отпевать бойцов АТО и крещенных "не в церкви Московского Патриархата".

Плакаты "ФСБ, вон из лавры", "Нет московской агентуре", выкрики и угрозы — такую картину увидели верующие, пришедшие в рождественские дни помолиться святыне. Позже, чтобы разрядить ситуацию к "патриотам" вышел настоятель лавры митрополит Павел. Хотя, диалога не получилось — аргументы священника не действовали на толпу, задачей которой было устроить яркое шоу на камеры.

Новые угрозы

А уже на следующий день радикалы распространили заявление, в котором сообщили, что блокада лавры теперь станет регулярной. Так, координатор "С-14" Маркиян Яциняк заявил, что следующие акции будут более масштабными и более продолжительными.

"Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались титушки, там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в "крестном ходе", – пояснил активист. На государственном уровне должно быть четко обозначено, что УПЦ МП – это филиал Русской православной церкви. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню"

Подлил масла в огонь и лидер "Братства" Дмитро Корчинский, который еще на заре независимости пытался брать Лавру штурмом.

"РПЦ и ее филиал в Украине не является Церковью ни по происхождению, ни по сути. Руководители так называемой "киевской митрополии УПЦ" должны преследоваться не только за государственную измену, но и за мошенничество", — заявил националист.

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Интересы власти

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, власть и радикалы воспользовались шансом расшатать ситуацию вокруг УПЦ.

"С одной стороны, на фоне празднования Рождества Христова украинцы сегодня очень чувствительны к религиозной тематике. С другой — была ситуация в Запорожье, где священник УПЦ отказался отпевать ребенка, которую власть и радикалы попытались использовать. Ситуация позволила в очередной раз расшатать ситуацию вокруг Украинской православной церкви. Совпали интересы власти, которая хочет поместную церковь, оппонентов УПЦ из "Киевского патриархата" и "правых" радикалов, готовых пиариться и которые рассматривают Лавру, как потенциально-привлекательный актив", — говорит политолог.

Все дело в обмене?

Бортник уверен, что подобными действиями власть отвлекает внимание общества от важных вещей.

"Властью реализовывается политика по отвлечения внимания от роли УПЦ в обмене военнопленными, которая вызывает ревность у очень многих политиков. Отвлекают внимание и от письма главы "Киевского патриархата" Филарета к Патриарху Кириллу, которое демонстрирует, что "КП" демонстрирует готовность к диалогу и примирению. Накануне выборов то, что мы сегодня наблюдаем будет только усиливаться. Кто-то в Украине целенаправленно пытается расшатать ситуацию и создать внутри страны еще и религиозный конфликт, который может быть крайне опасен и иррациональный", — отмечает Бортник.

Давление усилится

Кроме того, эксперт сомневается, что инициатива блокады Лавры исходила именно от националистов из "С-14".

"Руководители этой организации неоднократно говорили о своих связях с СБУ, привлекались в органы охраны общественного порядка. Эта структура тесно связана с властью и под Лаврой она реализовывала стратегию лиц, которые находятся при власти. Дальнейшие провокации неизбежны. Сегодня УПЦ рассматривают как нелояльную и неподконтрольную власти. Давление на церковь будет только возрастать. Сегодня политики делают все для того, чтобы втянуть церковь в политические разборки. В ситуацию должен вмешаться президент Украины, дать распоряжение правохранительным органам в отношении не вмешательства политиков в деятельность УПЦ", — резюмировал Бортник.

“Не буди лиха"

Своими размышлениями о том, кто может стоять за нападками на Лавру в комментарии РИА Новости Украина поделился политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Вероятнее всего, речь о ближайших конкурентах Украинской православной церкви, неканонических структурах вроде "Киевского патриархата". При чем это делается при полном попустительстве и молчаливом согласии со стороны власти. Очевидно же, что "С-14" не является самостоятельной политической силой или же группой. Да и если бы имела место была какая-то самодеятельность, то правохранительные органы тут же вмешались. Бездействие полиции наталкивает на определенные размышления", — говорит эксперт.

Бондаренко подтвердил, что на УПЦ сегодня идут информационные гонения.

"Например, в СМИ считается правилом хорошего тона не упоминать о роли митрополита Онуфрия в освобождении заложников и о прочих добрых делах. Если ситуация пойдет "стенка" на "стенку", то в результате мы можем получить куда более кровопролитный конфликт, чем на Донбассе. Власть должна понять, что самые страшные столкновения — это религиозные. В этой ситуации политикам нужно понять поговорку "не буди лиха", — резюмировал эксперт.