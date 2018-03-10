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    Прокуратура Запорожской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Полиция избила и пытала водителя в Запорожской области
    Прокуратура опубликовала видео, как в Запорожье полиция пытала водителя 
    10:35 19.01.2018
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    Прокуратура огласила полицейским подозрения в "пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц" и "превышении власти или служебных полномочий".
    Акция националистов под храмами и церквями УПЦ МП в Луцке
    Возбуждено дело против священника, отказавшегося отпевать погибшего мальчика
    18:23 11.01.2018
    960Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Прокуратура Запорожской области видит в действиях священников "действия, направленные на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".
    Вручение подозрения мэру Энергодара
    Мэру Энергодара вручили подозрение прямо во время сессии горсовета
    23:59 08.06.2017
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    Павла Музыку подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением).
    Прокурор Запорожской области Валерий Романов и заместитель Артур Шаповалов
    В Запорожской области расследуется причастность полицейских к убийству мужчины
    21:52 19.05.2017
    338Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Руководитель Нацполиции области Олег Золотоноша факту смерти жителя села назначил служебную проверку. Сожительница погибшего в его смерти подозревает работников полиции, которые накануне его задерживали.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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