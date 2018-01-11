Националисты в Луцке "навестили" храмы УПЦ МП

Активисты Национального альянса и организации "С14. Луцк" повесили мягкие игрушки на заборы некоторых церквей и храмов УПЦ МП в областном центре.

Таким образом, по словам активистов, они присоединились к акции "Принеси куклу".

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Напомним, в понедельник, 8 января, несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. По словам активистов, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

Напомним, скандал разгорелся в Запорожье, где священник УПЦ отказался отпевать двухлетнего ребенка.