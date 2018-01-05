СМИ развили конфликт из-за отказа отпевать ребенка в Запорожье

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. СМИ подняли скандал вокруг ситуации с похоронами погибшего ребенка в Запорожье.

Священник УПЦ МП отказался во время похорон отпевать 2-летнего мальчика, погибшего в результате несчастного случая, писала "Украинская правда".

По словам отца покойного малыша Романа Полищука, священник отказался отпевать покойного, после того как узнал, что ребенка крестили священнослужители церкви Киевского патриархата.

"Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь — самозванцев. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", — сказал Полищук.

Священник, отказавшийся отпевать, пояснил, что в Московском патриархате не признают Киевский и все обряды непризнанной церкви — недействительны.

"Смерть любого ребенка это всегда тяжело. Мне очень жаль, я сочувствую этим людям, но переступить через эти моменты я не могу. Ребенок, отпетый в Киевском патриархате, остается некрещенным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещеный", — сказал священник Евгений Молчанов.

В итоге сложившейся ситуации приехал священник церкви, где крестили ребенка, и отпел покойного.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в последний день 2017 года произошла трагедия — выпавший из окна мужчина упал на маленького мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия.