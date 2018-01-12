В Запорожье Нацгвардия взяла под охрану все храмы

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Нацполиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства церковных объектов, сообщили в Военной части 3029 НГУ

"С 9-го января, военнослужащие 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению служебного задания по охране государственной объекта и символа Запорожского казачества — историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь"", — говорится в заявлении.

Отмечается, что целью службы гвардейцев является недопущение совершения актов вандализма, поджога и других противоправных действий.

Там добавляют, что военнослужащие сделают все возможное для защиты исторического памятника от нападающих.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской Православной Церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех Православных Церквях мира.