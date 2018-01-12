Верю - не верю. Соцсети подключились к церковному скандалу в Запорожье

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Чудны дела твои, Господи: в Украине схлестнулись прокуратура и церковь. Прокуратура Запорожской области в четверг, 11 января, возбудила уголовное производство в отношении отдельных священников УПЦ Московского патриархата и православного союза "Радомир" по подозрению в дискриминации и разжигании религиозной вражды. Одно из дел — отказ отпевать погибшего двухлетнего мальчика крещенного в УПЦ Киевского патриархата.

Как отметили в прокуратуре, избирательным подходом также священники оскорбляют чувства верующих. "Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", — говорится в сообщении прокуратуры Запорожской области. В украинском сегменте соцсетей тоже нашлось немало слов по поводу этой истории.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook