наверх
12.01.201816:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Верю - не верю. Соцсети подключились к церковному скандалу в Запорожье

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (11)

    (обновлено: )55412
    На священников УПЦ Московского патриархата из Запорожья завели уголовное дело за "избирательный подход" в обрядах. За что же именно прокуратура ополчилась на церковников и как отреагировали на это событие сами украинцы в соцсетях?
    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Купол
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Тренд дня, политика и вера: дело против священника УПЦ МП

    Чудны дела твои, Господи: в Украине схлестнулись прокуратура и церковь. Прокуратура Запорожской области в четверг, 11 января, возбудила уголовное производство в отношении отдельных священников УПЦ Московского патриархата и православного союза "Радомир" по подозрению в дискриминации и разжигании религиозной вражды. Одно из дел — отказ отпевать погибшего двухлетнего мальчика крещенного в УПЦ Киевского патриархата. 

    Как отметили в прокуратуре, избирательным подходом также священники оскорбляют чувства верующих. "Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", — говорится в сообщении прокуратуры Запорожской области. В украинском сегменте соцсетей тоже нашлось немало слов по поводу этой истории. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вирус кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    Курс гривны летит в пропасть