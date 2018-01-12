В УПЦ прокомментировали начало расследования в отношении священников

КИЕВ, 12 янв — РАИ Новости Украина. Запорожская епархия УПЦ выражает благодарность правоохранителям за начало расследования фактов разжигания религиозной вражды и ненависти.

Накануне прокуратура Запорожской области сообщила, что правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

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"Надеемся, что расследование будет честным и справедливым, и, наконец, истина станет явной, докажет, что информация распространяемая неопрятными журналистами основана только на предположениях и догадках. Всем нам известно выражение Экклезиаста о том, что "все пройдет, пройдет и это" — уверены, что шум стихнет, из-за беспочвенности обвинений, а нападки, перейдут в другой формат, но все это лишь закалит нашу веру, объединит всех нас, ради сохранения целостности нашей Родины. Будем молиться, чтобы расследование прошло быстро и лица-участники информационной атаки, которые своими действиями порочат честь нашей Матери-Церкви, будут привлечены к ответственности", — заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, чье обращение опубликовано на сайте УПЦ.

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Ранее в Запорожье разгорелся скандал вокруг решения священника, который отказался отпевать трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата. После этого националистические организации провели ряд акций возле храмов УПЦ МП: они вывешивали на заборы детские игрушки и обклеивали церкви листовками.