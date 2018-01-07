Трагическая смерть ребенка в Запорожье. Митрополит Лука призвал 40 дней молиться

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КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) призвал паству 40 дней молиться в своих домах об упокоении души трагически погибшего младенца Евгения.

В комментарии Центру информации Украинской Православной Церкви владыка сообщил, что благословил приносить в храмы игрушки и детские вещи, которые епархия передаст сиротам в память о погибшем младенце.

"Мы вместе скорбим и плачем. Я призвал свою паству 40 дней келейно молиться дома о малыше, трагически погибшем Евгении. Кроме того, я попросил всех, по возможности, приносить в наши храмы игрушки и подарки. Также мы соберем пригодные игрушки, принесенные людьми, которые пока не понимают, почему малыша отказались отпевать в нашей Церкви. И в помин о душе погибшего младенца и во успокоение его родителей, передадим все это в детские дома нуждающимся", — рассказал архиерей.

Митрополит Лука объяснил, почему священник УПЦ отказался отпевать погибшего мальчика.

"Каноны никто не отменял. Они были написаны еще неразделенной Церковью в первые века христианства. Есть правило Василия Великого, которым руководствовался священник, отказавший в отпевании малыша: "Но отторженные, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не могли преподать другим благодать Святого Духа, от которой сами отпали. Вот почему приходящих от них к Церкви, как крещенных мирянами, древние повелевали вновь очищать истинным церковным крещением". То есть их крещение таковым не считается, оно не действительно. Ребенок, к сожалению, не был крещен и его бы никто не отпел ни в одной Православной Церкви мира. Родителям ответили то же самое", — обратил внимание владыка.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях, в случае отпевания некрещеного в УПЦ, владыка Лука ответил, что "от Господа не скроешь содеянного".

"От Бога ничего не скроешь. Этот человек (священник. — Ред.) может от меня это скрыть. Я может быть и никогда бы не узнал об этом, как правящий архиерей. Но от Бога мы ничего не можем скрыть. А Господь за такие поступки наказывает до седьмого колена", — объяснил архиерей.

Владыка Лука посоветовал верным УПЦ КП прийти к истинному Православию, чтобы в дальнейшем избежать, в том числе, отказов в отпевании в канонической Церкви.

"Некоторые священники УПЦ КП тайно крестят своих детей у нас, потому что знают, где Благодать Божия. А прихожанам я могу посоветовать только одно: не поддерживать церковный сепаратизм и прийти истинному Православию. Церковь, как мать, всех прощает — это единственное место, где мы можем сподобиться Царствия Небесного и Божией Благодати", — обратил внимание Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской Православной Церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех Православных Церквях мира.