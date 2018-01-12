Тренд дня, политика и вера: дело против священника УПЦ МП

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине не утихает скандал вокруг решения запорожского священника УПЦ МП, который отказался отпевать трагически погибшего Евгения Полищука из-за того, что ребенок был крещен в храме УПЦ Киевского патриархата.

Отец погибшего ребенка Роман Полищук поделился душераздирающими подробностями инцидента.

"Как потом рассказала жена, священник спросил у нее, крещен ли ребенок. Жена ответила, что крещен. Священник спросил, есть ли свидетельство о крещении. Жена принесла. Когда священник увидел, в каком храме был крещен наш сын, он захлопнул книжечку и сказал: "Нет. Ваш ребенок не крещен". Жена опешила: как это? Священник не стал подробно ничего объяснять. Сказал только, что церковь, в которой мы крестили Женю — это "лжецерковь", "самозванцы", — сообщил Полищук.

После этого у его супруги началась истерика, а священник развернулся и ушел "на глазах у десятков людей, которые пришли попрощаться" с мальчиком.

Позднее националистические организации провели ряд акций возле храмов УПЦ МП: они вывешивали на заборы детские игрушки и обклеивали церкви листовками. Накануне же стало известно, что правоохранители начали расследование фактов совершения отдельными представителями УПЦ МП и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также в прокуратуре заявили, что нарушения закона видны и в других действиях и высказываниях священников: "Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства, осуждается проведения антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине".

Политический эксперт Михаил Павлив назвал "насекомыми" прокуроров, которые начали отношении священника расследования.

"Прекрасная, как это не парадоксально, новость из Запорожья. Насекомые из ГПУ завели на батюшку-фигуранта известной истории дело. Пишут бесноватые много дерзостей и гадостей и, в принципе, о нашей Церкви. Батюшке крепости духа и терпения. А новость хороша тем, что со всей очевидностью указывает — у подонков из ГПУ и с Банковой не осталось иных аргументов против ненавидящего их народа кроме как закручивать гайки", — написал Павлив в Facebook.

Вместе с тем, по его мнению, "резьба непременно сорвется".

"А на их резьбу, и очень скоро, мы найдем тугой болт", — подытожил политэксперт.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь политолог Алексей Якубин задался вопросом, откроет ли ГПУ и СБУ расследования, если УПЦ КА откажет в приходе служителю одной из протестантских церквей.

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"Я так понимаю что теперь если в УПЦ КП или Католическую церковь/Греко-католикам прийдёт женщина-священник из одной из протестантских церквей и ей откажут предоставлять приход — ГПУ и СБУ на эти конфессии откроет дела, так как тут оскорбление чувств верующих и нарушает принцип равенства?" — задается вопросом Якубин.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог-международник Владимирсчитает, что расследование против священника УПЦ МП равнозначно тому же, что и расследовать, почему католики и православные не отпевают протестантов, католики не отпевают православных, православные не отпевают католиков, но все вместе проклинают язычников, как врагов веры и Бога.

"Исторически так сложилось. Что касается церкви имени Филарета, то это проблема. Потому что ее никто не признал, — ни Ватикан, ни Константинополь, ни Иерусалим. Это означает, что никто не признал ее обряды. Это может нравиться, а может не нравиться, но есть определенные правила, которые сформировались на протяжении более тысячелетней истории. Так что спрашивать нужно Филарета, почему его церковную организацию не признал ни один патриархат. А действия прокуратуры — это вмешательство в дела церквей, которое провоцирует негативные для Украины оценки со стороны ЕС", — подчеркнул эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко обратила внимание на нападения на храмы УПЦ в ряде городов.

"В Луцке, Одессе, Чернигове произошли нападки на храмы УПЦ, наверняка это системная акция и происходит и в других городах. Но Нацгвардия взяла под охрану комплекс Запорожская сечь и храмы КП в Запорожье, на которые никто не нападал, так на всякий случай. Все честные и демократические СМИ тем временем цитируют фейк о "ненашем Крыме" якобы со слов настоятеля Лавры, хотя на видео он говорит противоположное — Крым украинский", — акцентировала Дьяченко.

Также, по ее мнению, состав преступления, по которому проводят расследования, наблюдается не у священника, а в действиях властей.

"Но уголовное дело открыли силовики против священника УПЦ за разжигание. Просто хочу напомнить, что объектом преступления ст 161 являются конституционные права граждан (в отказе священника они не нарушены — он не мешал никому отправлять религиозные обряды), а действиями по разжиганию — любые действия вследствие которых сеется неприязнь, в том числе пропаганда религиозной нетерпимости, призывы изгнания и распространение неправдивой информации. Такой случай, когда состав преступления почему-то не наблюдается у священника но немножко сильно виден в действиях власти и подконтрольных ей резко ставших Кп-православными радикалов", — подытожила Дьяченко.

Скриншот с сайта Facebook

Адвокат Татьяна Монтян считает, что подключение к скандалу со священником представителей прокуратуры — задействование "тяжелой артиллерии" при провалившейся попытке развязать в стране религиозную войну.

"Ну никак пока не удается нагло-саксам замутить религиозную войнушку в Украине! Акция с куклами провалилась, <…> Поэтому пришлось подтягивать Югочку Луценко (генпрокурор — Ред.). А все, за что берется Югочка, заканчивается потрясающим и позорным провалом", — подчеркнула Монтян.