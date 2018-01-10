Эксперты связали блокирование храмов с трагическими событиями в Запорожье

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. К попытке блокирования Киево-Печерской лавры, как и к раздуванию скандала вокруг отказа УПЦ отпевать трагически погибшего в Запорожье мальчика, может быть причастно высшее руководство государства и силовые структуры.

Такое мнение в комментарии Центру информации Украинской православной церкви высказал председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко. По мнению политолога, президенту "надо взяться за этот вопрос".

"Если президент демонстративно отдает предпочтение одним конфессиям перед другими, именно он несет за это ответственность. Петру Алексеевичу нужно взяться за этот вопрос с тем, чтобы отбить желание у любого вмешиваться в церковные дела. И это касается не только Украинской православной церкви, но и других конфессий и религиозных общин, чтобы все они существовали вне государства, как это предусмотрено Конституцией", — заявил Бондаренко.

С ним соглашается руководитель центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.

"Если президент намерен строить поместную Православную церковь, для этого есть определенная преграда — УПЦ. В этом случае надо настроить общественное мнение для дальнейших действий в отношении УПЦ. Церковь — это далекая стратегическая цель, а сейчас ситуация разворачивается по принципу "разделяй и властвуй". А любая радикальная организация в любой стране — это, в первую очередь, объект внимания спецслужб. В первую очередь там имеет место агентурная работа, любая радикальная структура нашпигована информаторами. А во-вторых, выполнение таких деликатных поручений дает возможность существовать", — уверен политолог.

По мнению Золотарева, блокада Киево-Печерской лавры возникла из-за напряжения в обществе после трагических событий в Запорожье, когда погиб двухлетний мальчик.

"Я посмотрел информационные волны по ситуации в Запорожье. Там за дело взялись политтехнологи, или люди, которые профессионально работают с информационным полем. Информация разгонялась и в соцсетях и в СМИ. Создается впечатление, что такого повода ждали. Это очень опасные игры с религиозным фактором, с религиозным противостоянием именно потому, что когда к существующим в обществе противоречиям добавляется еще и религиозный фактор, может случиться так, что желающий приготовить себе обед, сожжет дом", — уверен Золотарев.

"Для Украины со всем тем, что мы имеем, добавляется еще и религиозное противостояние. С14 — это "мальчики по вызову", если бы у этих мальчиков не было друзей в правоохранительной системе, они бы жили в тюрьме, или в других местах. Надо понимать, что на такие действия они получают индульгенцию. Когда такие радикалы появляются, за этим стоит больше, чем протестная акция", — заключил политолог Андрей Золотарев.

В свою очередь Кость Бондаренко считает, что акции против УПЦ возникли из-за ее участия в процессе обмена пленными в конце прошлого года.

"Этот поток негативной информации относительно УПЦ для того, чтобы перебить информационные потоки и дать возможность монополизировать тему освобождения пленных. Потому что сами военнопленные неоднократно говорили о значимой роли митрополита Онуфрия в этом процессе", — убежден политолог.

Как сообщалось, 8 января националистическая организация С14 блокировала въезд в Киево-Печерскую лавру. К протестующим вышел наместник лавры митрополит Павел, но радикалы только провоцировали и кричали, и разговора не получилось. Тогда националисты пообещали сделать подобные акции более масштабными и продолжительными.