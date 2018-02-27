Хроника 26 февраля: Украина в Совете ООН, нападение на консульство РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 февраля, Украина стала членом Совета ООН по правам человека, ВСУ анонсировали переход к автоматизированной системе управления войсками, а в Минобразования отреагировали на забастовку в университете Богомольца. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украина стала членом Совета ООН по правам человека

Украина в понедельник начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter. По словам президента, приоритетом Украины в Совете ООН будет "защита прав человека по всему миру, в т.ч. во временно оккупированном Крыму и на Донбассе".

ВСУ переходят к автоматизированной системе управления войсками

Основные элементы автоматизированной системы управления войсками будут созданы до конца 2018-го года, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Уровень автоматизации управления в ВСУ, по выводам экспертов Центра исследования армии (ЦИАКР), сейчас не превышает 30%. Скорейшее внедрение единой автоматизированной системы управления войсками способно на 40% "улучшить реагирование на военные атаки" и уменьшить потери личного состава.

Украина показала новый беспилотник на выставке в ОАЭ

Украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби новый беспилотный боевой комплекс, сообщает Defence Blog. Согласно информации издания, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.

Реакция Минобразования на забастовку в университете Богомольца

Министерство образования Украины требует от руководства Национального медицинского университета имени Богомольца возобновить образовательный процесс. Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения. В вузе считают, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не имела права отстранять ректора вуза. В ответ глава Минздрава назвала действия студентов и преподавателей "саботажем".

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В Одессе радикалы облили краской консульство России

В понедельник днем около 30 активистов патриотических организаций Одессы пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить территории Украины. Активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с Украиной, а десятки сограждан все еще содержатся в тюрьмах, сообщает "Думская".

Фигуранта дела об убийстве Веремия облили зеленкой

Фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина облили зеленкой, сообщил в понедельник волонтер Роман Синицин. Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда. По словам волонтера, Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве.

В Днепре в СИЗО покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО

В следственном изоляторе Днепра покончила с собой Марина Меншикова, которую обвиняли в нападении на бойца АТО. Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меншикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меншиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.

В Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах хакера

Организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали в воскресенье в Киеве. Хакера разыскивали правоохранители 30 стран мира, его имя не раскрывается. Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которым злоумышленник прибыл в столицу.

Суд арестовал все имущество Труханова, включая коллекцию часов

Соломенский суд Киева наложил арест на все имущество мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. и Вугельмана в Одессе, а также коллекцию часов Труханова. Арест не наложен только на наличные средства, все остальное имущество, которое указано в открытых реестрах и декларациях, арестовано.

В Индии встречают весну красочным шоу и избиением мужчин

Холи — традиционный индийский праздник, который символизирует приход весны и отмечается в городе Барсана. Его отмечают обилием красок, а также нападением женщин на мужчин. По традиции жители соседних населенных пунктов приходят на праздник и дразнят его участниц, а женщины в отместку бьют мужчин палками — все это символизирует торжество добра над злом.

Землю накроет новая магнитная буря

Астрономы прогнозируют, что магнитная буря накроет Землю 18 марта, возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. До этого периода магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной, следует из графика активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН (Россия). Ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года.

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26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник — День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел "статус" международного дня. Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент.