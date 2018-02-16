Под российским консульством в Одессе состоялся протест

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Активисты "Самообороны" провели в пятницу акцию протеста под стенами консульства Российской Федерации на Гагаринском плато в Одессе, сообщает Пушкинская.net.

Всего в получасовой акции приняли участие примерно 25 человек.

Глава организации Валерий Начвинов заявил, что протест приурочен к третьей годовщине боев под Дебальцево.

"Это консульство России. Мы понимаем, что это дипломатическая миссия, но это страна-агрессор. Этой акцией мы хотели показать, что мы ничего не забыли, мы не забыли, как в 2014-15 годах хоронили парней после боев в Дебальцево", — сказал он.

За акцией следили правоохранители.

pushkinska.net Акция протеста под стенами консульства Российской Федерации на Гагаринском плато в Одессе

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