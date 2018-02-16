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    Общество

    Под российским консульством в Одессе состоялся протест

    (обновлено: )26109
    Акция протеста, в которой приняли участие около 25 человек, длилась полчаса. Протестующие заявили, что она приурочена к третьей годовщине боев под Дебальцево.
    Акция протеста под стенами консульства Российской Федерации на Гагаринском плато в Одессе
    pushkinska.net

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Активисты "Самообороны" провели в пятницу акцию протеста под стенами консульства Российской Федерации на Гагаринском плато в Одессе, сообщает Пушкинская.net.

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
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    Всего в получасовой акции приняли участие примерно 25 человек. 

    Глава организации Валерий Начвинов заявил, что протест приурочен к третьей годовщине боев под Дебальцево.

    "Это консульство России. Мы понимаем, что это дипломатическая миссия, но это страна-агрессор. Этой акцией мы хотели показать, что мы ничего не забыли, мы не забыли, как в 2014-15 годах хоронили парней после боев в Дебальцево", — сказал он.

    За акцией следили правоохранители.

    pushkinska.net
    Акция протеста под стенами консульства Российской Федерации на Гагаринском плато в Одессе

    Ранее активисты одесской ячейки националистической организации "С14" закрасили доску с именем российского императора Александра II на Александровской колонне в парке Шевченко.

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