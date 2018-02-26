В Индии встречают весну красочным шоу и избиением мужчин

Холи – традиционный индийский праздник, который символизирует приход весны и отмечается в городе Барсана. Его отмечают обилием красок, а также нападением женщин на мужчин.

По традиции жители соседних населенных пунктов приходят на праздник и дразнят его участниц, а женщины в отместку бьют мужчин палками — все это символизирует торжество добра над злом.

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Холи — это бенгальский Новый год. Как у христианской Пасхи, у него нет определенной даты, она является плавающей.