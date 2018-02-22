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    Фотоленты

    Лимонно-апельсиновый рай. Сказочный фестиваль во Франции

    (обновлено: )4410
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072и
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072
    Фестиваль лимонов во Франции
    facebook.com/Albina-157025241561072

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    Фестиваль лимонов во французском городе Ментоне — праздник, собирающий сотни тысяч посетителей. Он проходит ежегодно в конце февраля — начале марта и продолжается более двух недель.

    Смотрите также: Мучные "бои" в Испании: яркие кадры фестиваля

    Теплый климат французской Ривьеры позволяет выращивать лимоны круглый год, а самый большой урожай — в марте-апреле. Фестиваль является подготовкой к самому богатому урожайному сезону в Ментоне. На две недели город украшается самыми невероятными фигурами из лимонов, апельсинов, грейпфрутов. 

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