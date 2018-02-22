Лимонно-апельсиновый рай. Сказочный фестиваль во Франции

Фестиваль лимонов во французском городе Ментоне — праздник, собирающий сотни тысяч посетителей. Он проходит ежегодно в конце февраля — начале марта и продолжается более двух недель.

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Теплый климат французской Ривьеры позволяет выращивать лимоны круглый год, а самый большой урожай — в марте-апреле. Фестиваль является подготовкой к самому богатому урожайному сезону в Ментоне. На две недели город украшается самыми невероятными фигурами из лимонов, апельсинов, грейпфрутов.