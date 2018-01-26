В Киеве прошел театральный фестиваль "Через тернии к звёздам" - пресс-конференция

В понедельник, 29 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "В Киеве прошел театральный фестиваль "Через тернии к звёздам".

Киевский международный университет, Институт телевидения кино и театра в январе в третий раз представили фестиваль "Через тернии к звёздам" — авторский проект народного артиста Украины, профессор Льва Сомова.

"Через тернии к звёздам" — фестиваль театрального искусства, где демонстрируются лучшие работы студентов 1-2-3 курсов. На фестивале представлены постановки классических и современных произведений украинской и мировой драматургии. Студенческий театр "Ковчег" представил самостоятельные обработки классики и современности: мюзикл "Один в один", "Казки на будь-який випадок", "Шекспир или не Шекспир" (языком оригинала), "Пьесы А.Островского".

Работы молодежи оценивали высококвалифицированные специалисты: режиссеры, кино-театральные продюсеры, искусствоведы, актеры.

Фестиваль представляют:

Лев Сомов, руководитель мастерской, режиссер — постановщик, народный артист Украины

Валерия Демченко, режиссер-постановщик и хореограф

Нина Ильина, директор института телевидения, кино и театра, заслуженная артистка Украины

Петр Демченко, доцент кафедры сценического искусства, режиссер-постановщик

Наталия Вальда, член жюри фестиваля, режиссер, продюсер, директор продюсерской компании "Вальмедиа"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 29 января в 13.00

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