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    Пресс-Центр

    В Киеве прошел театральный фестиваль "Через тернии к звёздам" - пресс-конференция

    (обновлено: )23
    В понедельник, 29 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "В Киеве прошел театральный фестиваль "Через тернии к звёздам".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В понедельник, 29 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "В Киеве прошел театральный фестиваль "Через тернии к звёздам".

    Киевский международный университет, Институт телевидения кино и театра в январе в третий раз представили фестиваль "Через тернии к звёздам" — авторский проект народного артиста Украины, профессор Льва Сомова.

    "Через тернии к звёздам" — фестиваль театрального искусства, где демонстрируются лучшие работы студентов 1-2-3 курсов. На фестивале представлены постановки классических и современных произведений украинской и мировой драматургии. Студенческий театр "Ковчег" представил самостоятельные обработки классики и современности: мюзикл "Один в один", "Казки на будь-який випадок", "Шекспир или не Шекспир" (языком оригинала), "Пьесы А.Островского".

    Работы молодежи оценивали высококвалифицированные специалисты: режиссеры, кино-театральные продюсеры, искусствоведы, актеры.

    Фестиваль представляют:

    Лев Сомов, руководитель мастерской, режиссер — постановщик, народный артист Украины

    Валерия Демченко, режиссер-постановщик и хореограф

    Нина Ильина, директор института телевидения, кино и театра, заслуженная артистка Украины

    Петр Демченко, доцент кафедры сценического искусства, режиссер-постановщик

    Наталия Вальда, член жюри фестиваля, режиссер, продюсер, директор продюсерской компании "Вальмедиа"

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 29 января в 13.00

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