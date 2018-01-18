Неугомонный Юрий Лоза жестко прошелся по рок-фестивалям в России

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Рок-фестивали, которые проходят в России в большом количестве, являются мертворожденными детьми, поскольку рок-музыка как явление закончилась еще в 1980 году, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom российский музыкант и исполнитель Юрий Лоза.

"Рок в 80-м году прекратил свое существование как самостоятельное явление. Рок вырос на протестном начале, а к этому моменту протестное начало уже ушло. Феминистки получили свои права, негры получили то, что хотели, война во Вьетнаме свернулась. Пришла новая волна, которая смыла весь этот рок. Но он остался как элемент – как джаз, как музыка рэггей… В России постоянно проходят какие-то рок фестивали, но они сейчас, как мертворожденные дети", — сказал Лоза.

Читайте также: В Украине запретили нашумевший российский фильм "Матильда"

Музыкант также не согласился с популярным мнением о том, что постсоветском пространстве рэп-культура стала преемником рок-музыки.

"А рэп — это негритянская музыка, которая к протесту не имеет никакого отношения. Она протестует внутри себя самой. Один рэпер протестует против другого рэпера и называется это баттлом", — сказал Лоза.

Всемирный день рок-группы The Beatles (World Beatles Day) ежегодно отмечается 16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля.

Ранее Юрий Лоза, известный своими критическими высказываниями о знаменитых музыкантах и группах, заявил, что музыка ирландской рок-группы The Cranberries, чья солистка Долорес О'Риордан скоропостижно скончалась на днях, не согревает славянскую душу.