Сильный ветер на бразильском фестивале обрушил сцену, погиб диджей

Диджей Калеб Фрейташ на фестивале Atmosphere в Бразилии скончался в результате крушения сцены, вызванного сильным ветром, еще несколько людей пострадали во время непогоды, сообщает портал EDM.

Как уточняет портал, диджей скончался в госпитале, куда его доставили с серьезными травмами головы.

По данным СМИ, еще пострадали три человека. Диджей Трино (DJ Trino) опубликовал в Twitter видеозапись обрушения сцены и сообщил, что "скончался бразильский артист, диджей Калеб (DJ Kaleb)".

Fuertísima escena del derrumbe de un escenario en el festival Atmosphere de Brasil a causa de fuertes vientos. Murió el artista brasileño, DJ Kaleb, en ello. Descanse en paz :( pic.twitter.com/bckeqY3aH5 — Trino DJ (@trinodj) 17 декабря 2017 г.

Фестиваль Atmosphere на своей странице в Facebook подтвердил кончину диджея. "Нам жаль, что мы потеряли друга, артиста", - говорится в сообщении. Кроме того, в профиле диджея в той же социальной сети появилась отметка "светлая память".

Портал сообщает, что фестиваль состоялся, несмотря на предупреждения о сильном ветре и ливнях.

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