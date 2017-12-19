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    Сильный ветер на бразильском фестивале обрушил сцену, погиб диджей

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    Диджей Калеб Фрейташ на фестивале Atmosphere в Бразилии скончался в результате крушения сцены, вызванного сильным ветром, еще несколько людей пострадали во время непогоды.
    MITCHELL WIGGS в youtube

    Диджей Калеб Фрейташ на фестивале Atmosphere в Бразилии скончался в результате крушения сцены, вызванного сильным ветром, еще несколько людей пострадали во время непогоды, сообщает портал EDM.

    Как уточняет портал, диджей скончался в госпитале, куда его доставили с серьезными травмами головы.

    По данным СМИ, еще пострадали три человека. Диджей Трино (DJ Trino) опубликовал в Twitter видеозапись обрушения сцены и сообщил, что "скончался бразильский артист, диджей Калеб (DJ Kaleb)".

    Фестиваль Atmosphere на своей странице в Facebook подтвердил кончину диджея. "Нам жаль, что мы потеряли друга, артиста", - говорится в сообщении. Кроме того, в профиле диджея в той же социальной сети появилась отметка "светлая память".

    Портал сообщает, что фестиваль состоялся, несмотря на предупреждения о сильном ветре и ливнях.

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