Мучные "бои" в Испании: яркие кадры фестиваля

Испанская Галисия известна на весь мир своими карнавалами, самые яркие из которых проходят в провинции Оренсе незадолго до начала Великого поста.

Один из них — мучной фестиваль Domingo Fareleiro, который ежегодно организуется в муниципалитете Синцо-де-Лимия. Суть праздника — осыпать друзей, соседей и случайных прохожих мукой и отрубями.

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Как отметили "мучное воскресенье", смотрите в фотоленте РИА Новости Украина.