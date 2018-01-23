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    Фотоленты

    Мучные "бои" в Испании: яркие кадры фестиваля

    (обновлено: )5801
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP
    Мучной фестиваль в Испании
    Мучной фестиваль в Испании
    MIGUEL RIOPA / AFP

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    Мучной фестиваль в Испании

    Испанская Галисия известна на весь мир своими карнавалами, самые яркие из которых проходят в провинции Оренсе незадолго до начала Великого поста.

    Один из них — мучной фестиваль Domingo Fareleiro, который ежегодно организуется в муниципалитете Синцо-де-Лимия. Суть праздника — осыпать друзей, соседей и случайных прохожих мукой и отрубями.

    Смотрите также: Порошенко, Путин, Трамп. Найдены музейные двойники известных политиков

    Как отметили "мучное воскресенье", смотрите в фотоленте РИА Новости Украина

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