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    Общество

    Забастовка в университете Богомольца. Появилась реакция Минобразования

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    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (15)

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    Как сказано в заявлении Минобразования, студенты НМУ имени А. Богомольца заявили, что, придя на пары в университет, вместо учебы "увидели закрытые корпуса с цепями и растерянных преподавателей".
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Министерство образования Украины требует от руководства Национального медицинского университета имени Богомольца возобновить образовательный процесс. 

    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Супрун, доучись". Киевские студенты-медики бастуют

    "Сегодня студенты в НМУ имени А. Богомольца заявили, что, придя на пары в университет, вместо учебы "увидели закрытые корпуса с цепями и растерянных преподавателей". В результате даже те студенты, которые хотели учиться, не смогли получить соответствующие услуги от учреждения. Студенты также заявили, что "сама забастовка была объявлена без учета мнения как студенческого коллектива, так и коллектива работников", – говорится в заявлении Минобразования.

    В министерстве подчеркнули, что для желающих учиться должны быть созданы необходимые условия.

    "Студенты не могут и не должны страдать от каких-либо конфликтов, в частности управленческих", – заявили в министерстве.

    Скандал в медвузе разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой. 

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    Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.

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