Украина стала членом Совета ООН по правам человека

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украина в понедельник начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", — говорится в сообщении.

Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини.



Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, — наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 февраля 2018 г.

По словам президента, приоритетом Украины в Совете ООН будет "защита прав человека по всему миру, в т.ч. во временно оккупированном Крыму и на Донбассе".