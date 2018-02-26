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    Политика

    Украина стала членом Совета ООН по правам человека

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    По словам Петра Порошенко, приоритетом Украины в Совете ООН будет "защита прав человека по всему миру, в т.ч. во временно оккупированном Крыму и на Донбассе".
    Заседание Совета ООН по правам человека
    Петр Порошенко в Twitter

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Украина в понедельник начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

    "Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", — говорится в сообщении.

    По словам президента, приоритетом Украины в Совете ООН будет "защита прав человека по всему миру, в т.ч. во временно оккупированном Крыму и на Донбассе".

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