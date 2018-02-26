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    "Супрун, доучись". Киевские студенты-медики бастуют

    Тема:

    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (13)

    (обновлено: )61440
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Кготенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения, которое "вмешивается в деятельность университета".

    В вузе считают, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не имела права отстранять ректора вуза и назначать исполняющего обязанности. В ответ глава Минздрава назвала действия студентов и преподавателей "саботажем".

    Протест возле университета имени Богомольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Итак, забастовка или саботаж? Соцсети: чего студенты-медики взбунтовались

    Скандал в медвузе разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой. 

    Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.

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