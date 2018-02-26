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    В Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах хакера

    (обновлено: )79130
    Хакера разыскивали сотрудники правоохранительных органов 30 стран мира, его имя не раскрывается. В понедельник полтавский суд изберет ему меру пресечения.
    Задержанный в Киеве хакер, разыскиваемый в 30 странах
    cyberpolice.gov.ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали в воскресенье в Киеве, сообщает в понедельник пресс-служба киберполиции Украины.

    В сообщении отмечается, что хакера разыскивали правоохранители 30 стран мира, его имя не раскрывается. В понедельник, 26 февраля, суд изберет ему меру пресечения, заседание пройдет в Полтаве.

    Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которым злоумышленник прибыл в столицу. Во время обыска на съемной квартире изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

    cyberpolice.gov.ua
    Изъятые деньги и вещи хакера, задержанного в Киеве

    Согласно украинскому законодательству, задержанному инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

    Сеть Avalanche существовала семь лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. В конце ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали организатора этой преступной деятельности — 33-летнего местного жителя.

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