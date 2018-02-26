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    Итак, забастовка или саботаж? Соцсети: чего студенты-медики взбунтовались

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    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (11)

    (обновлено: )56110
    В национальном медуниверситете имени Богомольца забастовка. Официальная причина - отстранение ректора вуза Екатерины Амосовой. Но все ли так просто и однозначно в этом протесте? А главное: знают ли о забастовке сами студенты элитного универа?
    Протест возле университета имени Богомольца в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Забастовка в современной Украине вещь, увы, но обыденная… Бастуют многие, даже врачи и педагоги, но вузы… Вузы в нашей стране не бастовали давно. Сегодня эта участь постигла медуниверситет имени Богомольца. Студенты и преподаватели медуниверситета требуют отменить приказ об отстранении ректора вуза Екатерина Амосовой. О начале бессрочной забастовки в ведущем медицинском вузе страны красноречиво говорит цепь и замок на здании ректората.

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    Минздрав отстранил Амосову от исполнения своих обязанностей 20 февраля, заявив, что решение связано с незаключением договора с центром тестирования. Сама  Амосова полагает, что "отстранение от должности является расправой" над ней как над "руководителем вуза, который в течение многих лет проводит вместе с командой чистку авгиевых конюшен". А вот и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверена, что происходящее в медунивере — "не забастовка студентов и преподавателей", а "саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ". Ее точка зрения нашла поддержку и в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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