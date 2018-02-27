наверх
27.02.201804:42
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Суд Полтавы на два месяца арестовал опаснейшего хакера

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (167)

    (обновлено: )33
    Директор департамента по коммуникациям МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов, которого подозревают в организации международной преступной хакерской платформы.
    Канал на Youtube Національна поліція України

    Октябрьский районный суд Полтавы накануне вечером избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток предполагаемому организатору международной преступной хакерской платформы, известной как "Avalanche" ("Лавина"). Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

    Глобальная атака вируса-вымогателя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Chatham House: хакерские атаки могут спровоцировать ядерный удар

    Как сообщается, хакеры "Avalanche" ежедневно инфицировали по всему миру до полумиллиона компьютеров. Руководителя этой платформы разыскивали правоохранители 30 стран.

    Читайте также: Вирус Petya возвращается

    В свою очередь директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов.

    "Капкан для Капканова. 60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова организатора международной мошеннической киберсети avalanche — не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", — написал Шевченко в Twitter

    В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

    Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?