Суд Полтавы на два месяца арестовал опаснейшего хакера

Октябрьский районный суд Полтавы накануне вечером избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток предполагаемому организатору международной преступной хакерской платформы, известной как "Avalanche" ("Лавина"). Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, хакеры "Avalanche" ежедневно инфицировали по всему миру до полумиллиона компьютеров. Руководителя этой платформы разыскивали правоохранители 30 стран.

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В свою очередь директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко сообщил, что арестованным является задержанный ранее в Киеве Геннадий Капканов.

"Капкан для Капканова. 60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова организатора международной мошеннической киберсети avalanche — не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", — написал Шевченко в Twitter.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.