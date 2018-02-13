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    Киберполиция задержала хакеров, "потрошивших" банкоматы

    (обновлено: )20701
    Департамент Киберполиции сообщает, что хакеры-злоумышленники при помощи специального оборудования "чистили" банкоматы.
    Работа киберполиции
    Департамент кіберполіції Національної поліції України

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Департамент Киберполиции разоблачил группу хакеров, которые механически повреждали банкоматы и получали доступ к сервисному разъему.

    Далее злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения "чистили" банкоматы.

    Для сокрытия преступной деятельности злоумышленники использовали поддельные документы и постоянно меняли место жительства.

    В настоящее время полиция продолжает проводить комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание других участников преступной группы и изъятия вещественных доказательств.

    Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства.

    Ранее сообщалось, что в Киеве глава СБУ Василий Грицак открыл центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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