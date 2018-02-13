Киберполиция задержала хакеров, "потрошивших" банкоматы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Департамент Киберполиции разоблачил группу хакеров, которые механически повреждали банкоматы и получали доступ к сервисному разъему.

Далее злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения "чистили" банкоматы.

Для сокрытия преступной деятельности злоумышленники использовали поддельные документы и постоянно меняли место жительства.

В настоящее время полиция продолжает проводить комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание других участников преступной группы и изъятия вещественных доказательств.

Департамент кіберполіції Національної поліції України Работа киберполиции

Департамент кіберполіції Національної поліції України Работа киберполиции

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве глава СБУ Василий Грицак открыл центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.