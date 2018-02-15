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    Белый дом обвинил Россию в глобальной хакерской атаке на Украину

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (166)

    (обновлено: )29604
    В заявлении Белого дома говорится, что вирус NotPety стал "частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы.

    Атака вируса-вымогателя Petya. Комментарий киберполиции. Видео
    Нацполиция Украины/Youtube
    Атака вируса Petya. Комментарий киберполиции

    "В июне 2017 российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространился по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке", — заявляет Белый дом.

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    Также отмечается, что вирус стал "частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".

    "На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ", — резюмирует Белый дом.

    В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными. Тем не менее накануне МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya.

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