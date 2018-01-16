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    Аналитика и комментарии

    Chatham House: хакерские атаки могут спровоцировать ядерный удар

    (обновлено: )8610
    Ядерные державы несут ответственность за внедрение мер по снижению киберрисков в схемы принятия решений (структуру своих систем управления), системы контроля и коммуникации, пишет The Times.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Хакерские атаки на системы ядерных вооружений, согласно докладу Chatham House, могут спровоцировать применение атомного оружия из-за неправильного оценивания реальной угрозы, что требует внедрение мер по снижению киберрисков в схемы принятия решений, системы контроля и коммуникации.

    Согласно британскому оборонному аналитическому центру, "кибератака способна привести к тому, что Британия или другая страна, располагающая ядерным оружием, по ошибке нанесет удар", пишет журналистка The Times Дебора Хейнс. 

    Хакерская атака. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
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    В мирное время "агрессивная киберактивность" может поставить (ядерные) государства перед дилеммой, так как они не будут понимать, стали ли их системы целью кибератаки. В периоды растущей напряженности кибератаки на системы ядерных вооружений могут послужить причиной эскалации, что может привести к применению таких систем.

    Хейнс цитирует доклад британского аналитического центра Chatham House (The Royal Institute of International Affairs): "Киберуязвимости в системах и структурах ядерных вооружений представляют собой целый ряд опасностей и рисков. В лучшем случае цифровая небезопасность систем ядерных вооружений, вероятно, подорвет веру и уверенность в военном потенциале и инфраструктуре ядерного оружия".

    Как отмечает издание, "в худшем случае кибератаки могут привести к умышленной дезинформации и непреднамеренному применению ядерного оружия. В период кризиса потеря доверия к возможностям ядерного оружия может повлиять на процесс принятия решений и подорвать веру в ядерное сдерживание и, в особенности в распространение средств ядерного сдерживания в странах-союзницах", говорится в опубликованном в четверг докладе.

    Как отмечают аналитики, системе, которая уже проявила себя как подвергшаяся атаке, не будут доверять при принятии соответствующих решений в дальнейшем.

    Основной причиной для подобной угрозы в докладе называется то, что системы ядерных вооружений создавались до появления продвинутых компьютерных технологий, и "в результате нынешняя ядерная стратегия часто упускает из виду широкое использование цифровой технологии в ядерных системах", цитирует документ издание.

    Хакер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В документе отмечается наличие многих уязвимостей и путей, через которые злоумышленник может проникнуть в систему ядерных вооружений без ведома государства. Проблемы безопасности создают человеческий фактор, сбой в системе, заложенная при разработке уязвимость и чувствительность к сетям. Такие методы кибератак как манипуляция данными и "спуфинг" несут угрозу целостности систем коммуникаций, что увеличивает влияние неточностей на принятие военных решений.

    Напомним, в контексте сетевой безопасности spoofing attack (spoofing — имитация соединения, получение доступа путем обмана) — ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путём фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества. 

    В качестве меры защиты от таких угроз авторы доклада предлагают усилить меры кибербезопасности, а также применить комплексный подход в создании "надежных систем на основе оценок значительных рисков".

    В документе подчеркивается, что ядерные державы несут ответственность за внедрение мер по снижению киберрисков в схемы принятия решений (структуру своих систем управления), системы контроля и коммуникации, пишет The Times.

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    Напомним, масштабная кибератака на парламент Великобритании, осуществленная в июне минувшего года, длилась более 12 часов и поразила около 90 учетных записей электронной почты. Компьютерные системы больниц по всей Великобритании в мае вышли из строя, предположительно, в результате широкомасштабной кибератаки.

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