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    Хакеры пытались "взломать" Днепр

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    Как сообщила пресс-служба СБУ, трое жителей области несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона.
    В Днепре хакеры взломали центр обработки данных региона
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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    "Правоохранители задокументировали, что трое жителей области несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона. Хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды", — говорится в сообщении.

    Для сокрытия следов кибератаки злоумышленники удалили системные файлы серверов, что привело к прекращению работы "сломанного" телекоммуникационного оборудования
    Проверяется также информация по организации кибератаки "на заказ" спецслужб России.

    Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2. ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

    Ранее в США суд приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к 12 годам за киберпреступления.

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