Хакеры пытались "взломать" Днепр

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что трое жителей области несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона. Хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды", — говорится в сообщении.

Для сокрытия следов кибератаки злоумышленники удалили системные файлы серверов, что привело к прекращению работы "сломанного" телекоммуникационного оборудования

Проверяется также информация по организации кибератаки "на заказ" спецслужб России.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2. ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в США суд приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к 12 годам за киберпреступления.