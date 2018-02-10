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    Хакеры атаковали серверы Олимпиады в Пхенчхане во время открытия Игр

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (25)

    (обновлено: )16910
    Сообщается, что в результате атаки хакеров в Пхенчхане была нарушена работа телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Christian Hartmann

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Серверы Олимпиады в Пхенчхане подверглись хакерской атаке во время проведения церемонии открытия Игр в пятницу, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее.

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    facebook.com/olympicua
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    В результате атаки была нарушена работа телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре. Во избежание большего ущерба организаторы отключили серверы, в результате чего была временно приостановлена работа сайта Олимпиады.

    За время, пока были отключены серверы, зрители не смогли распечатать забронированные ранее билеты на олимпийские соревнования и мероприятия.

    Работа сайта была восстановлена в 8:00 (2:00 по Киеву) в субботу. В официальном заявлении организаторы сообщили, что были некоторые проблемы, которые повлияли на работу "некритичных систем", и никак не отразились на обеспечении безопасности спортсменов и зрителей.

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