Гражданина РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за хакерство в США

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к 12 годам за киберпреступления и кражу финансовой информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

После отбытия срока Дринкман, как предполагается, будет депортирован в Россию, однако его адвокат Майкл Райли заявил, что это будет обговариваться с судебными властями.

Судья Джером Симандл приговорил Дринкмана к одновременному отбытию двух сроков в 60 и 144 месяца — таким образом, Дринкман должен будет провести в заключении 144 месяца, или 12 лет. Кроме того, по выходу из тюрьмы, если он не будет депортирован, Дринкман должен три года соблюдать условия досрочного освобождения.

Слушания по приговору состоялись в закрытом режиме. Судья оценил ущерб от деятельности Дринкмана почти в 312 миллионов долларов, окончательно эта сумма к возмещению будет определена на слушаниях 13 апреля в 9:30 утра по местному времени.

В суде присутствовала супруга Дринкмана, которая отказалась от комментариев.

Дринкман был экстрадирован в США из Нидерландов, где суд проигнорировал доводы его защиты и согласился удовлетворить запрос США об экстрадиции.

Как ожидается, приговор проходящему по тому же делу гражданину РФ Дмитрию Смилянцу будет вынесен также в среду в том же суде.

Дринкман признал вину в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. Российский хакер признал, что был участником преступного сообщества с 2005 по 2012 годы.

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По версии американских властей, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний, из которых скачали данные более 160 миллионов кредитных и дебетовых карт, которые затем перепродали сторонним покупателям.

Прокуратура называет хакерскую атаку одной из крупнейших в истории США.