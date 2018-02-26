В Днепре в СИЗО покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В следственном изоляторе Днепра покончила с собой Марина Меншикова, которую обвиняли в нападении на бойца АТО.

О смерти Меншиковой сообщил мэр города Борис Филатов, который уточнил, что самоубийство произошло утром в понедельник, 26 февраля.

В октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции в Донбассе. Тогда, по данным СМИ, Меншикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меншикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меншиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.