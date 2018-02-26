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    Украина показала новый беспилотник на выставке в ОАЭ

    (обновлено: )63316
    По информации СМИ, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.
    В ОАЭ украинские конструкторы показали планирующий беспилотник-фугас
    defence-blog

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина.  Украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс, сообщает Defence Blog.

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    Согласно информации издания, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.

    Указано, что планер дрона-боеприпаса достигает длины 1,8 м, крылья в 2,3 м и максимальный вес взлета в 8 кг.

    defence-blog
    В ОАЭ украинские конструкторы показали планирующий беспилотник-фугас

    Также сообщается, что дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 км.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что вскоре начнется разработка стратегических беспилотных летательных аппаратов, способных, мониторить ситуацию на всей территорией России.

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