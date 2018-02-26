Землю накроет новая магнитная буря

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Астрономы прогнозируют, что магнитная буря накроет Землю 18 марта, возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.

До этого периода магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной, следует из графика активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН (Россия).

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Ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года.

До этого слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля. Предыдущее событие зарегистрировано 15 января.