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    В мире

    Землю накроет новая магнитная буря

    (обновлено: )162
    Ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года. По прогнозам российских астрономов, магнитосфера будет спокойной с конца февраля до середины марта.
    Планета Земля
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Астрономы прогнозируют, что магнитная буря накроет Землю 18 марта, возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.

    До этого периода магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной, следует из графика активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН (Россия).

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    Ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года.

    До этого слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля. Предыдущее событие зарегистрировано 15 января.

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