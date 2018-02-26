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    Фигуранта дела об убийстве Веремия облили зеленкой

    (обновлено: )139181
    Активисты, среди которых волонтер Роман Синицын и журналист Богдан Кутепов, принесли Юрию Крысину апельсины, бананы и воздушный шарик. Его облили зеленкой. Сам фигурант дела об убийстве журналиста заявил, что решил проверить сердце.
    Юрия Крысина облили зеленкой
    Роман Синицин/Facebook

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина облили зеленкой, сообщил в понедельник волонтер Роман Синицин.

    Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

    По словам волонтера, Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве.

    "У Крысина порок сердца. Потому что первого марта апелляция по мере пресечения. А в пятницу был суд по стрельбе Крысиным на заправке", — написал Синицин на своей странице в Facebook.

    Роман Синицин/Facebook, 26 февраля 2018

    Сам Крысин пообещал присутствовать на заседании суда 1 марта и заявил, что просто хочет проверить свое сердце. Почему он находится в детском отделении, не известно.

    Кадры из института разместил журналист Богдан Кутепов на странице в Facebook.

    Фотография облитого зеленкой Крысина размещена также на странице С14 в Facebook.

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