Фигуранта дела об убийстве Веремия облили зеленкой

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина облили зеленкой, сообщил в понедельник волонтер Роман Синицин.

Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

По словам волонтера, Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве.

"У Крысина порок сердца. Потому что первого марта апелляция по мере пресечения. А в пятницу был суд по стрельбе Крысиным на заправке", — написал Синицин на своей странице в Facebook.

Роман Синицин/Facebook, 26 февраля 2018

Сам Крысин пообещал присутствовать на заседании суда 1 марта и заявил, что просто хочет проверить свое сердце. Почему он находится в детском отделении, не известно.

Кадры из института разместил журналист Богдан Кутепов на странице в Facebook.

Фотография облитого зеленкой Крысина размещена также на странице С14 в Facebook.