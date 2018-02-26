ВСУ переходят к автоматизированной системе управления войсками - Генштаб

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Основные элементы автоматизированной системы управления войсками будут созданы до конца 2018-го года, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Радио Свобода".

"Процесс идет. До конца текущего года уже основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным, будут созданы. Но сам процесс введения этой системы, я думаю, займет еще несколько лет, как минимум", – сказал главнокомандующий ВСУ.

По словам Виктора Муженко, некоторые элементы единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) вооруженными силами, в тестовом режиме работают уже сейчас.

"Например, система "Дельта". Уже в тестовом режиме она используется и применяется, в частности, и в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, которые выполняют боевые задачи. Есть и другие системы. Есть и система "Крапива", и есть соответствующая система автоматизированного управления противовоздушной обороной", – отметил начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что ускорение этого процесса зависит от многих факторов, в частности, "финансового ресурса", а также "от партнеров в поставке соответствующего оборудования". Кроме этого, продолжается процесс "дооформления соответствующей технической документации и создание системы защиты информации".

Отвечая на вопрос о том, готов ли Генштаб осваивать новые технологии, Виктор Муженко сказал, что "идет постоянный процесс обучения".

"Мы проводим обучение и осуществляем, уже как руководители, реальное управление. Это есть принятие решений, использование соответствующего оборудования, применение соответствующих систем и прочее. Перспективу видим в создании эффективной системы управления на базе высокотехнологичного оборудования", – заверил Муженко.

Уровень автоматизации управления в ВСУ, по выводам экспертов Центра исследования армии (ЦИАКР), сейчас не превышает 30%. Скорейшее внедрение единой автоматизированной системы управления войсками способно на 40% "улучшить реагирование на военные атаки" и уменьшить потери личного состава.

Ранее Муженко сообщил, что украинская армия еще около года будет ждать новые танки "Оплот".