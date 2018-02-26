Суд арестовал все имущество Труханова, включая коллекцию часов - СМИ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Соломенский суд Киева наложил арест на все имущество мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде.

По его словам, решение суд принял на прошлой неделе.

Суд удовлетворил таким образом ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Наложен арест на недвижимость Труханова и Вугельмана в Одессе, а также коллекцию часов Труханова.

Арест не наложен только на наличные средства, все остальное имущество, которое указано в открытых реестрах и декларациях, арестовано.

Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.