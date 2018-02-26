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    Суд арестовал все имущество Труханова, включая коллекцию часов - СМИ

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (72)

    (обновлено: )28003
    Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Наложен арест на недвижимость Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Одессе.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Соломенский суд Киева наложил арест на все имущество мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде.

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    По его словам, решение суд принял на прошлой неделе.

    Суд удовлетворил таким образом ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

    Наложен арест на недвижимость Труханова и Вугельмана в Одессе, а также коллекцию часов Труханова.

    Арест не наложен только на наличные средства, все остальное имущество, которое указано в открытых реестрах и декларациях, арестовано.

    Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.

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