В Одессе радикалы облили краской консульство России

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В понедельник днем около 30 активистов патриотических организаций Одессы пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить территории Украины.

Активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с Украиной, а десятки сограждан все еще содержатся в тюрьмах, сообщает "Думская".

Думская.net В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ

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Думская.net В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ

Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.

Напомним, около 30 представителей радикальных националистических организаций 17 февраля ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. На следующий день радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами.