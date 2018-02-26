наверх
26.02.201822:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе радикалы облили краской консульство России

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (198)

    (обновлено: )19833
    Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ
    Думская.net

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В понедельник днем около 30 активистов патриотических организаций Одессы пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить  территории Украины.

    Активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с Украиной, а десятки сограждан все еще содержатся в тюрьмах, сообщает "Думская". 

    Думская.net
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ

    Читайте также: Тренд дня: "в стране резко стало все кругом американское"

    Думская.net
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ

    Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения.

    Напомним, около 30 представителей радикальных националистических организаций 17 февраля ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. На следующий день радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами.

    Думская.net
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?