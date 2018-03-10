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    Баку

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 68
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    Пожар в наркологическом диспансере в Баку
    Смертельный пожар в наркологическом центре в Баку: погибли 25 человек
    12:04 02.03.2018
    61
    По данным властей, 30 человек из 55 находившихся в корпусе во время пожара удалось спасти: "Трое из 30 человек госпитализированы".
    Пожар наркологического диспансера в Баку
    В Баку сгорел наркологический диспансер несколько десятков погибших
    08:48 02.03.2018
    200
    Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС Азербайджана.
    Взрыв на радиозаводе возле Баку. Видео
    Мощные взрывы и пожар на радиозаводе в Баку 
    01:19 07.02.2018
    217
    На данный момент масштабное возгорание на заводе, который находится в подчинении министерства обороны Азербайджана, уже ликвидировано. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
    На месте взрыва в Баку
    Названа причина разрушительного взрыва в центре Баку
    09:02 27.01.2018
    2462
    Как сообщил заместитель гендиректора ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, причиной взрыва стала утечка, накануне на этой территории велись работы, видимо, задели газопровод.
    На месте взрыва в Баку
    В центре Баку прогремел масштабный взрыв, есть погибшие 
    08:14 27.01.2018
    3522
    Отмечается, что взрыв прогремел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. По предварительным данным, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
    Снос зданий в Баку
    Баку может охватить волна массовых акций из-за сноса домов
    16:21 04.01.2018
    402
    Тема сноса домов в Баку стала болезненной для многих жителей города. По мнению экспертов, акции протеста, проводимые жильцами сносимых домов, могут вылиться в нечто серьезное и масштабное.
    Сборная Украины по стрельбе завоевала золото Чемпионата Европы
    Сборная Украины по стрельбе завоевала "золото" Чемпионата Европы
    13:31 01.08.2017
    65
    В целом украинская сборная завоевала 18 наград, из которых 10 командных (4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали) и 8 личных (4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали).
    Паспорт Украины
    На ферме в Баку освободили украинца, которого 17 лет удерживали в рабстве
    16:36 30.07.2017
    518
    Мужчину освободили в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации на животноводческой ферме в Баку. После 13 лет отсутствия в Украине, решением суда в 2012 году он был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации.
    Вид на Баку. Архивное фото
    Криминальный авторитет Яшка Бакинский убит в Баку
    15:31 23.05.2017
    901
    Балахмедов был этапирован во Владимирский централ (тюрьма для особо опасных преступников) еще в 1988 году, отбывал сроки в Верхнеуральской, тюменской и махачкалинской тюрьмах.
    Украинка Диана Варинская завоевала золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
    Украинка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
    19:14 19.03.2017
    143
    Диана Варинская в финале набрала 13.933 балла. Серебряная и бронзовая награды достались австралийским гимнасткам Рианне Миззи и Джорджии Роуз Браун, набравшим 13.600 и 13.366 балла соответственно.
    Взрыв на газопроводе Баку. Архивное фото
    На газопроводе в Баку прогремел новый взрыв
    07:54 02.01.2017
    732
    Утром в понедельник произошел взрыв на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где 27 декабря уже произошел похожий инцидент.
    Лобовое столкновение в Баку
    Автобус столкнулся с грузовиком в Баку: множество раненых
    08:19 15.12.2016
    104
    В Баку на территории Гарадагского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком Schacman около 20 человек получили травмы различной степени тяжести.
    Стенд Укроборонпрома, башенные пулеметы для БТР ZTM-1 и ZTM-2, представленные на выставке вооружений и боевой техники ADEX-2016 в Баку
    Выставка ADEX-2016 в Баку: вооружения, боевая техника и "Укроборонпром" 
    09:56 29.09.2016
    1588
    Вторая международная выставка вооружений ADEX-2016 (Azerbaijan defense exhibition) проходит с 27 по 30 сентября 2016 года в столице Азербайджана — Баку. В ней планируют принять участие более 100 компаний из 26 государств.
    Мужская и женская сборные Украины вошли в тройку победителей 42-й Всемирной шахматной олимпиады, завершившейся в Баку
    Украина завоевала "серебро" и "бронзу" на шахматной Олимпиаде
    05:11 14.09.2016
    200
    Призовую тройку среди мужчин составили сборные США (20 командных очков), Украины (20) и России (18), а в споре женщин - коллективы Китая (20), Польши (17) и Украины (17).
    Визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан
    Главы РФ, Ирана и Азербайджана приняли декларацию по итогам саммита в Баку
    22:43 08.08.2016
    199
    В документе отмечается решимость сторон противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной оргпреступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми и преступлениям в сфере ИКТ.
    Фанатка запрыгнула на Энрике Иглесиаса во время концерта в Баку. Видео
    Фанатка запрыгнула на Энрике Иглесиаса во время концерта в Баку 
    09:58 22.06.2016
    566
    Юная поклонница "атаковала" известного певца Энрике Иглесиаса в ходе его выступления в Баку на концерте Sex and Love в рамках Гран при Европы "Формула-1". Девушка выскочила на сцену и запрыгнула на певца, обхватив его за шею.
    Гонщик команды Мерседес Нико Росберг, занявший первое место в восьмом этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Европы в Баку, на церемонии награждения
    Росберг победил на восьмом этапе "Формулы-1" Гран-при Европы
    21:19 19.06.2016
    55
    Вторым в воскресной гонке стал Себастьян Феттель, третьим Серхио Перес. Следующий этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии пройдет с 1 по 3 июля.
    Открытие первых Европейских игр в Баку
    Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" удостоена премии Emmy
    20:58 03.05.2016
    168
    Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" завоевала премию Emmy в двух номинациях - режиссер света и лучший звук Sound mix, , сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    Первый контейнерный поезд из Украины в Китай проехал через Азербайджан
    10:03 24.01.2016
    7470
    Сообщается, что поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 контейнеров, отбыл ночью в субботу из Баку и ориентировочно 30 января ночью прибудет в порт Актау.
    Рельсы. Архивное фото
    Поезд с украинскими товарами прибыл в порт Баку по маршруту в обход России
    16:55 22.01.2016
    2798ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    В ЗАО "Международный торговый морской порт Баку" сообщили, что грузовой поезд, состоящий из 10 вагонов и 20 контейнеров прибыл в порт, расположенный в поселке Алят, 22 января.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Пожар наркологического диспансера в Баку
    В Баку сгорел наркологический диспансер несколько десятков погибших
    08:48 02.03.2018
    200
    Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС Азербайджана.
    Пожар в наркологическом диспансере в Баку
    Смертельный пожар в наркологическом центре в Баку: погибли 25 человек
    12:04 02.03.2018
    61
    По данным властей, 30 человек из 55 находившихся в корпусе во время пожара удалось спасти: "Трое из 30 человек госпитализированы".
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