Отмечается, что взрыв прогремел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. По предварительным данным, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
Мужчину освободили в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации на животноводческой ферме в Баку. После 13 лет отсутствия в Украине, решением суда в 2012 году он был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации.
В Баку на территории Гарадагского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком Schacman около 20 человек получили травмы различной степени тяжести.
Вторая международная выставка вооружений ADEX-2016 (Azerbaijan defense exhibition) проходит с 27 по 30 сентября 2016 года в столице Азербайджана — Баку. В ней планируют принять участие более 100 компаний из 26 государств.
В документе отмечается решимость сторон противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной оргпреступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми и преступлениям в сфере ИКТ.
Юная поклонница "атаковала" известного певца Энрике Иглесиаса в ходе его выступления в Баку на концерте Sex and Love в рамках Гран при Европы "Формула-1". Девушка
выскочила на сцену и запрыгнула на певца, обхватив его за шею.
Церемония открытия Европейских игр "Баку-2015" завоевала премию Emmy в двух номинациях - режиссер света и лучший звук Sound mix, , сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Отмечается, что взрыв прогремел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. По предварительным данным, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
Вторая международная выставка вооружений ADEX-2016 (Azerbaijan defense exhibition) проходит с 27 по 30 сентября 2016 года в столице Азербайджана — Баку. В ней планируют принять участие более 100 компаний из 26 государств.
В Киев вернулись призеры I Европейских игр по синхронному плаванию, которые получили бронзовые награды в дуэте, команде и произвольной программе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).
Отмечается, что взрыв прогремел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. По предварительным данным, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
Юная поклонница "атаковала" известного певца Энрике Иглесиаса в ходе его выступления в Баку на концерте Sex and Love в рамках Гран при Европы "Формула-1". Девушка
выскочила на сцену и запрыгнула на певца, обхватив его за шею.