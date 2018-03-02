Смертельный пожар в наркологическом центре в Баку: погибли 25 человек

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Количество жертв пожара в наркологическом центре в Баку возросло до 25 человек. Об этом сообщается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

"Число погибших во время пожара составляет 25 человек", — говорится в заявлении.

По данным властей, 30 человек из 55 находившихся в корпусе во время пожара удалось спасти. "Трое из 30 человек госпитализированы", — отмечается в пресс-релизе.

Sputnik | Перейти в фотобанк Пожар в наркологическом диспансере в Баку

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас место происшествия оцеплено, вокруг территории дежурят полицейские, людей не подпускают близко к месту трагедии.

АПА Пожар наркологического диспансера в Баку

Напомним, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел в пятницу утром. Власти Азербайджана сообщили о 24 погибших.