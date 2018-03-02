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    Смертельный пожар в наркологическом центре в Баку: погибли 25 человек

    (обновлено: )39
    По данным властей, 30 человек из 55 находившихся в корпусе во время пожара удалось спасти: "Трое из 30 человек госпитализированы".
    Пожар в наркологическом диспансере в Баку
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    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Количество жертв пожара в наркологическом центре в Баку возросло до 25 человек. Об этом сообщается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

    "Число погибших во время пожара составляет 25 человек", — говорится в заявлении.

    По данным властей, 30 человек из 55 находившихся в корпусе во время пожара удалось спасти. "Трое из 30 человек госпитализированы", — отмечается в пресс-релизе.

    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Пожар в наркологическом диспансере в Баку

    Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас место происшествия оцеплено, вокруг территории дежурят полицейские, людей не подпускают близко к месту трагедии.

    АПА
    Пожар наркологического диспансера в Баку

    Напомним, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел в пятницу утром. Власти Азербайджана сообщили о 24 погибших.

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