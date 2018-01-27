В центре Баку прогремел масштабный взрыв, есть погибшие

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в центре Баку в Азербайджане около станции метро "28 мая", сообщили РИА Новости очевидцы.

По их словам, в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.

В свою очередь, по данным агентства Trend, в магазине канцелярских товаров на первом этаже произошел пожар.

"Причина — утечка газа. Погибли два человека, сообщили полицейские", — добавляет агентство.

На месте работают силы полиции и МЧС. Комментариями МЧС РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в российском Екатеринбурге, в результате чего были эвакуированы порядка 40 человек. По одной из версий, в коридоре взорвались два газовых баллона.