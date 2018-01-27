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    В центре Баку прогремел масштабный взрыв, есть погибшие

    (обновлено: )114203
    Отмечается, что взрыв прогремел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. По предварительным данным, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
    OxuAz TV

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в центре Баку в Азербайджане около станции метро "28 мая", сообщили РИА Новости очевидцы.

    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    Мощный взрыв на газопроводе Польши. Кадры ЧП

    По их словам, в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.

    В свою очередь, по данным агентства Trend, в магазине канцелярских товаров на первом этаже произошел пожар.

    "Причина — утечка газа. Погибли два человека, сообщили полицейские", — добавляет агентство.

    На месте работают силы полиции и МЧС. Комментариями МЧС РИА Новости пока не располагает.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в российском Екатеринбурге, в результате чего были эвакуированы порядка 40 человек. По одной из версий, в коридоре взорвались два газовых баллона.

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