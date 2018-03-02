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    В Баку сгорел наркологический диспансер несколько десятков погибших

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    Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС Азербайджана.
    Пожар наркологического диспансера в Баку
    АПА

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. До 30 человек погибли во время пожара в наркологическом диспансере в Баку, передает в пятницу агентство АПА со ссылкой на Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана.

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    Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС.

    Очевидцы сообщали РИА Новости, что пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. В Минздраве РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек, по информации министерства, есть пострадавшие.

    "Уточняется число погибших в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку. Как сообщили в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, по предварительным данным, погибли примерно 30 человек", — говорится в сообщении агентства.

    АПА
    Пожар наркологического диспансера в Баку

    Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что шесть человек погибли в результате пожара в общежитии Пермского края.

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