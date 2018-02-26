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    В Краматорске во время пожара погибли два человека

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    На месте происшествия пожарные выяснили, что горение происходит внутри жилого дома и на кровле. Во время разведки пожара спасатели обнаружили на полу тела двух погибших.
    В жилом доме в Краматорске во время пожара погибли два человека
    ГСЧС

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул в жилом доме в городе Краматорск Донецкой области, погибли два человека, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, в ночь на понедельник поступило сообщение о пожаре на улице Тютчева в Краматорске, на место выехали спасатели.

    "На месте происшествия пожарные выяснили, что горение происходит внутри жилого дома и на кровле. Во время разведки пожара спасатели обнаружили на полу тела двух погибших", — говорится в сообщении.

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    Специалисты устанавливают причины пожара.

    Напомним, ранее в Одессе спасатели во время ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружили двоих погибших людей.

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